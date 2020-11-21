شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تحطيمه الرقم العالمي لأعلى قفزة خارج الماء.. تكريم السباح عمر شعبان بالإسماعيلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

احتفلت الاسماعيلية بفوز ابنها البطل العالمى والسباح، عمر شعبان، بعد تحطيمه الرقم العالمي لأعلى قفزة من خارج الماء، وبلغت 2 متر و30 سنتيمتر، والمسجلة باسم البطل سيد باروكى.

قال سامى عبدالحليم، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسماعيلية، إن عمر حقق انجازًا عالميًا تفخر به مصر، مؤكدًا أن أعظم ما في مشهد انجاز عمر أن بطل اسماعيلاوى، وهو عمر شعبان، حطم الرقم العالمى للبطل سيد باروكى.

هنّأ الكابتن سيد باروكى، البطل عمر سيد شعبان، وقال: «الحمد لله بعد 9 سنوات من رقمى، حقق البطل عمر شعبان رقمى، أنا فخور به».

وكان الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، شهد تحقيق مصر لانجاز جديد وتحطيم رقم قياسي جديد بموسوعة جينيس لأعلى قفزة خارج الماء للسباح المصري، عمر سيد شعبان، لاعب المنتخب القومي للسباحة بالزعانف.

وأعرب دكتور أشرف صبحي، عن سعادته البالغة بتحطيم الرقم القياسي بموسوعة جينيس للأرقام القياسية، مؤكدًا أن المصري أثبت قدرته وكفاءته على كسر المستحيل وحفر اسمه من ذهب في سطور العالمية.

فيما وصف الكابتن سامح الشاذلي نجاح السباح المصرى عمر شعبان تحطيم الرقم القياسي بموعوسة جينيز بالانجاز التاريخي، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية ومعالي وزير الشباب والرياضة في تحقيق انجازات رياضية عالميه ورفع أسم مصر على المستوي الدولي.

يُذكر أن السباح المصري، عمر سيد شعبان، شارك عام 2015 ببطولة كأس العالم للأندية، وحصد المركز الثانى 100 متر، والمركز الثالث 50 متر مونو، تحت الماء والمركز الثالث 50 مونو.

وحصل السباح عمر شعبان على كأس أحسن سباح عام 2016 في بطولة الجمهوريه وكأس مصر.

وحقق السباح المصري 3 أرقام قياسية 100 متر بزمن 37.92، و50 متر تحت المياه بزمن 15.06، و50 متر مونو في زمن 16.94.

وفى التصنيف العالمى، صنف ثانيًا في الـ 50 متر لعام 2017، والثاني عربيًا، وفي عام 2018 حصد كأس أحسن مرحلة وحصل على كأس مصر 19 مرة، وفي عام 2019 حصد كأس أحسن سباح بطولة جمهورية وكأس مصر.

البطل عمر شعبان لحظة تحقيقه الرقم العالمى للقفزة خارج الماء 2متر و30سنتيمتر

البطل عمر شعبان لحظة تحقيقه الرقم العالمى للقفزة خارج الماء 2متر و30سنتيمتر

وزير الشباب يصفق للبطل الاسماعيلاوى بعد تحقيق الانجاز التاريخى

صورة تجمع البطل الاسماعلاوى سيد باروكى صاحب الرقم العالمى السابق برفقة البطل عمر شعبان قبل 9سنوات

لحظات تحقيق الانجاز العالمى لأكبر قفزة خارج الماء للبطل عمر شعبان