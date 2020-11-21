شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية يُتابع إجراءات الصيانة بكوبري كفر الجزار المعدني (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، السبت، أعمال الصيانة الخاصة بكوبري كفر الجزار والتى تتم تحت اشراف الهيئة العامة للطرق والكباري، وذلك بحضور المهندس على عبدالستار رئيس مدينة بنها وادارة مرور القليوبية والمهندس المشرف من قبل الهيئة العامة للطرق والكباري.

بدأت أعمال الصيانة، منتصف ليل أمس الجمعة، حيث سيتم إزالة المطبات الموجودة في أول الكوبري من الاتجاهين من ناحية كفر الجزار وبطا والتي كانت تسبب تكدس وزحام مروري داخل الكوبري، بالاضافة إلى علاج الفواصل الحديدية وعمل رصيف في منتصف الكوبري لمنع دوران السيارات من داخل الكوبري والتي كانت تسبب في الازدحام المروري وكذلك كشط واعادة رصف الكوبري، موجها بسرعة الانتهاء من اعمال الصيانة للكوبري في الموعد المحدد.

يُذكر أنه تقرر غلق الكوبري بشكل كلي اعتبارا من مساء الخميس الموافق 19 نوفمبر 2020 وحتى مساء الخميس الموافق 26 نوفمبر 2020، لكن الكوبري سيكون متاح للمشاه خلال فترة الغلق.

محافظ القليوبية يتابع إجراءات الصيانة بكوبري كفر الجزار المعدني

محافظ القليوبية يتابع إجراءات الصيانة بكوبري كفر الجزار المعدني

محافظ القليوبية يتابع إجراءات الصيانة بكوبري كفر الجزار المعدني

محافظ القليوبية يتابع إجراءات الصيانة بكوبري كفر الجزار المعدني

محافظ القليوبية يتابع إجراءات الصيانة بكوبري كفر الجزار المعدني

محافظ القليوبية يتابع إجراءات الصيانة بكوبري كفر الجزار المعدني

محافظ القليوبية يتابع إجراءات الصيانة بكوبري كفر الجزار المعدني

محافظ القليوبية يتابع إجراءات الصيانة بكوبري كفر الجزار المعدني