شكرا لقرائتكم خبر عن السفير المصري في اليمن يلتقي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار التقى السفير أحمد فاروق، سفير جمهورية مصر العربية غير المُقيم لدى الجمهورية اليمنية، برئيس المجلس الانتقالي الجنوبي «عيدروس الزُبيدي»، وقد تناول اللقاء تطورات الأزمة اليمنية وجهود تنفيذ اتفاق الرياض. جرى خلال اللقاء استعراض سُبل التوصل لحل سياسي للأزمة اليمنية يُعيد لليمن أمنه واستقراره، وأكد السفير المصري على موقف مصر الثابت الداعم لليمن ولتنفيذ اتفاق الرياض، وترحيبها بالتعاون مع الحكومة اليمنية الجديدة في مختلف المجالات بمجرد تشكيلها. الوضع في مصر

اصابات 112,318

تعافي 101,685

وفيات 6,521

كانت هذه تفاصيل خبر السفير المصري في اليمن يلتقي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.