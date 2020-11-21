شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يوجّه بسرعة الانتهاء من صيانة ورفع كفاءة كوبري «العباسة» بأبو حماد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على المهندس طارق اللبان، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالمحافظة، بسرعة الانتهاء من أعمال صيانة ورفع كفاءة كوبري العباسة 400/70 بمركز ومدينة أبوحماد، والرابط بين محافظتي الإسماعيلية والشرقية بطول 410 متر وعرض 7 متر، والمنفذ بمعرفة إدارة التوسع الأفقي بوزارة الري وبتكلفة مليون جنيه.

جاء ذلك خلال زيارته التفقدية، صباح اليوم السبت، لمركز ومدينة أبوحماد لمتابعة تنفيذ الأعمال الجارية بالكوبري والوقوف على نسب التنفيذ، وذلك بعد تلقيه شكاوى من أهالي قرية العباسة تفييد بتباطؤ تنفيذ الأعمال بالكوبري، ليتوجه المحافظ لمتابعة تنفيذ الأعمال بالكوبري، مؤكدًا أنه لن يسمح بأي تأخر أو تباطؤ في تنفيذ الأعمال، مشدداً على ضرورة الإنتهاء من أعمال إصلاح وتطوير ورفع كفاءة الكوبري قبل نهاية الشهر الجاري، وذلك لتسهيل حركة السيارات المارة عليه وتقليل الوقت والجهد.

أكد محافظ الشرقية، أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير البنية التحتية ورفع كفاءة وصيانة الكباري، وذلك في إطار تنفيذ خطة تطوير وتجميل المحافظة والارتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين، فيما قدم أهالي العباسة الشكر لمحافظ الشرقية لاستجابته السريعة لشكواهم وزيارته للمركز لمتابعة تنفيذ الأعمال بالكوبري، وإصداره تعليمات مشددة لسرعة الانتهاء من تنفيذ الأعمال.

كما أمر محافظ الشرقية، الدكتور جلال عبدالكريم، رئيس مركز ومدينة أبوحماد، بإنارة أعمدة كهرباء طريق كفر العزازي الواصل بين مدينتي القرين وأبوحماد، تفادياً لوقوع حوادث السير وحفاظاً على أرواح المواطنين، مؤكداً على ضرورة الإنتهاء من أجراء أعمال الصيانة لأعمدة الإنارة وتغطيتها من أسفل تجنباً لحوادث الصعق بالكهرباء.