شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط شاب بحوزته «سرنجة» بها مواد مخدرة في مقابر الفشن (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس محمود شاهين، رئيس مركز ومدينة الفشن، إنه تم ضبط شاب بحوزته سرنجة بها مادة مخدرة، داخل مقابر الفشن، تم إبلاغ مركز الشرطة والتحفظ عليه بمعرفة رجال الشرطة.

سبق وقدّم أهالى مدينة الفشن، شكاوى عديدة من استغلال الخارجين عن القانون، منطقة المقابر بمركز الفشن، جنوب بنى سويف، في تعاطى المخدرات وسرقة أبواب الأحواش الحديدية التي يُدفَن بها الموتى، فضلاً عن ممارستهم ألعاب «القمار».