شكرا لقرائتكم خبر عن سحب 310 ألف كراسة شروط في الإعلان الجديد لوحدات الإسكان الاجتماعي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه تم سحب نحو 310 ألف كراسة شروط، في الإعلان الجديد لحجز وحدات الإسكان الاجتماعي ومتوسطي الدخل، منذ فتح باب الحجز في 9 نوفمبر الجاري وحتى الآن.
وأضاف الجزار أن أكثر من 82 ألف مواطن، سددوا مقدمات الحجز، وذلك لحجز 125 ألف وحدة سكنية كاملة التشطيب، يطرحها صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، لمحدودى ومتوسطى الدخل، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «سكن لكل المصريين»، ويستمر الحجز حتى يوم 7/12/2020.
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