مياه المنيا: عروض فنية وهدايا لطلاب المدرسة التجريبية للتوعية بترشيد استهلاك المياه 

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلن المهندس ياسر أحمد الشهاوى رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، قيام إدارة التوعية بالشركة بتظيم عروضا فنية وندوات توعية حول ترشيد استهلاك المياه والاستخدام الآمن للصرف الصحى والنظافة العامة والنظافة الشخصية والتغذية السليمة وسبل الوقاية من فيرس كورونا المستجد كما تم توزيع كتب للتوعية وأضاف الشهاوى أن هذه الفعاليات تتم بالتعاون بين الشركة ومديرية التربية والتعليم بالمنيا وإدارة خدمة المواطنين بالمحافظة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف. هذا وقد حضر هذه الفعاليات دكتور صفوت جارح عبدالعظيم وكيل مديرية التربية والتعليم بالمنيا ود ايهاب عبدالعزيز مدير برنامج المياه والاصحاح البيئي باليونيسف وريمون شكري منسق ميداني برنامج المياه والاصحاح البيئي. الوضع في مصر

اصابات 112,318

تعافي 101,685

وفيات 6,521

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