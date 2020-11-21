شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة تشارك فى منتدى عالمى.. وتؤكد دعم مصر للتحول إلى النقل الكهربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى المنتدى العالمى للنقل الكهربى بدعوة من وزير المناخ البولندى وذلك عبر خاصية الفيديو كونفرانس، حيث أكدت أن مصر على مدار السنوات الثلاث الماضية عملت على نهج التحول للنقل الكهربى من خلال دراسة قصص النجاح والدروس المستفادة من تجارب الدول التى سبقتنا فى تلك الخطوة، كما ركزنا على دراسة تأثير تلك الخطوة على الجانبين البيئى والصحى من خلال الدراسات التى تم اعدادها لحساب تكلفة التدهور البيئى والصحى لتلوث الهواء، لتكون مرجعا لمتخذى القرار.

وأشاد وزير البيئة البولندى بدور وزيرة البيئة المصرية فى مؤتمر المناخ COP 24 الذى عقد فى كوتوفيتسا عام 2018 من خلال مشاركتها فى قيادة مفاوضات تمويل المناخ، وشارك فى المنتدى وزراء العديد من الدول منها التشيك وسويسرا أوكرانيا والبرتغال واليونان وفلسطين.

وشددت وزيرة البيئة المصرية على أهمية المنتدى للدول المقبلة على دخول مجال النقل الكهربى لتبادل الخبرات والدروس المستفادة من التجارب المختلفة، والذى يأتى استمرارا للمبادرة التى تم إطلاقها خلال مؤتمر المناخ ببولندا Cop24 لدعم النقل الكهربى كأحد آليات التخفيف من آثار التغيرات المناخية.

وأشارت وزيرة البيئة المصرية إلى أن دعم القيادة السياسية كان حافزا كبيرا لاتخاذ خطوات ثابتة نحو تحول مصر للنقل المستدام، ووضع السياسات الوطنية التى على وشك الانتهاء منها قريبا من خلال العمل المشترك بين عدد من الوزارات المعنية وهى الكهرباء والطاقة والتجارة والصناعة والبترول والانتاج الحربى والمالية وقطاع الأعمال العام، بالإضافة إلى تمهيد المناخ المحفز لنشر ثقافة النقل الكهربى والتشجيع على الاستثمار فيه باتخاذ عدد من الإجراءات ومنها اعلان الطرح الأول من السندات الخضراء مؤخرا لتنفيذ مشروعات بيئية.

وأوضحت أن وزارة البيئة بدأت فى العمل على نشر فكر النقل المستدام منذ سنوات عديدة سواء من خلال تشجيع العودة لاستخدام الدراجات ووسائل النقل العام، أو التوجه نحو النقل الكهربى خاصة مع التقدم المتسارع فيه عالميا.

وأضافت الوزيرة أن تم إجراء حوار بناء مع القطاع الخاص فى مصر العامل فى مجال النقل وتصنيع السيارات والقطاع المصرفى الوطنى لمناقشة التحديات التى تواجههم للدخول فى مجال النقل الكهربى سواء كانت مالية أو فنية، لتحقيق المعايير التى تشجع المواطنين على الإقبال على المركبات الكهربائية. والدور الهام للقطاع المصرفى لدعم هذا التوجه، حيث تنسق الحكومة مع البنوك الوطنية لتوفير القروض الميسرة فى هذا المجال قبل اعلان البرنامج المتكامل للنقل الكهربى كخطوة محفزة للاقبال عليه.

كما أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن مصر بدأت شراكة مع العديد من الدول مثل الصين وغيرها لتبادل التكنولوجيا وتبادل الخبرات فى مجال النقل الكهربي، ضمن خطوات التحول التدريجى نحوه وتوفير الآليات التكنولوجية والمالية المناسبة لتطبيقه.