شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تطلق 6 قوافل بيطرية لفحص وعلاج 3500 رأس ماشية مجانا بالمنوفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور هانى حسن مدير معهد بحوث التناسليات الحيوانية ورئيس الحملة القومية للقوافل البيطرية التنموية العلاجية والإرشادية لصغار الفلاحين بوزارة الزراعة، أن تلك الزيارة تأتى تلك فى إطار ما يقوم به معهد بحوث التناسليات الحيوانية بتنفيذ ستة قوافل بيطرية بقرى المنوفية، وذلك فى إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بالتفاعل مع مشاكل صغار مربى الثروة الحيوانية فى جميع محافظات الجمهورية قامت قافلة، معهد بحوث التناسليات الحيوانية بزيارة محافظة المنوفية.

وأضاف أنه ضمن إطار تنفيذ سياسات مركز البحوث الزراعية برئاسة الدكتور محمد سليمان وبتمويل من مشروع ADP برئاسة الدكتورة هنيه الإتربى وبمشاركة معهد بحوث الصحة الحيوانية، ومعهد الامصال واللقاحات البيطرية لتوسيع قاعدة المستفيدين من نتائج البحوث ونقل التكنولوجيا الحديثة إلى صغار الزراع والمربين بقرى المحافظة وبالتنسيق مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية برئاسة الدكتور عبد الحكيم محمود ومديرية الطب البيطرى بالمنوفية.

والتى تم تنفيذها فى الفترة من 14 وحتى 19 نوفمبر الحالى وقامت القافلة بتقديم الخدمات البيطرية والإرشادية لعدد 6 قرى "الخطاطبة بالسادات – كفر الباجور بمركز الباجور – الحامول وطملاى بمنوف – طنبشا ببركة السبع – كفر أبو الحسن بقويسنا" و قامت الحملة بتقديم العديد من الخدمات البيطرية بالمجان ومنها " تأهيل التحالفات التناسلية لاستعادة الكفاءة الإنتاجية بعد الكشف عليها وعلاجها و مكافحة وعلاج الطفيليات الداخلية والخارجية والتجريع وإجراء الجراحات والتحصينات غير سيادية والعلاج الباطنى فضلاً عن اختبار العشار والكشف بجهاز السونار لتشخيص المشاكل التناسلية وتدريب الأطباء البيطريين بالمحافظة .

وأوضح رئيس الحملة القومية بأنه تم فحص وعلاج وتحصين عدد 3 ألاف و423 حيوان منهم 1711 حيوان تم فحصهم وعلاجهم تناسلياً وتأهيلهم لاسترداد الكفاءة التناسلية، بالإضافة إلى أنه تم فحص 4 طلائق مستخدمة فى التلقيح الطبيعى أثناء القافلة وتم علاج 1278حيوان علاج باطنى وطفيليات وكذا تحصين 383 حيوان، وقد بلغ عدد المستفيدين من القافلة 1952 مستفيد من صغار المربين.

‏ولفت إلى أنه تم تنفيذ عدد من الندوات الإرشادية ومنها " التحسين الوراثى والتلقيح الإصطناعى، تدوير المخلفات الزراعية لتكوين علائق اقتصادية لحيوانات المزرعة " مشيراً إلى أنه يتم تنفيذ ندوة يومياً من قبل فريق صندوق التأمين على الماشية لصغار المربين بمقر الوحدات البيطرية التى تم تقديم الخدمات بها، فضلاً عن تدريب 42 طبيب بيطرى على أعمال التلقيح الإصطناعى وإستخدام السونار لتشخيص الاضطرابات التناسلية.

وأشاد اللواء إبراهيم ابوليمون محافظ المنوفية بالدور الرائد الذى يقوم به معهد بحوث التناسليات الحيوانية فى الاهتمام والحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها وزيادة إنتاجيتها فى ضوء تنفيذ الخطة القومية لحماية الثروة الحيوانية والنهوض بها وتوفير التحصينات اللازمة لخلق بيئة غذائية آمنة تساعد على تحسين الصحة العامة و رفع مستوى معيشة الفلاح .