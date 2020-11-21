شكرا لقرائتكم خبر عن صور الأقمار الصناعية تشير لتكاثر السحب وتتوقع أمطارا غزيرة بالإسكندرية ومطروح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور القمر الاصطناعى والتحديث المستمر للحالة الجوية من خلال متابعة صور القمر الاصطناعى، قد أظهرت تكون السحب على الساحل الغربى للبلاد يصاحبها سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة على السواحل الشمالية.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الأمطار تكون غزيرة أحيانا على بعض المناطق من الإسكندرية ومطروح تمتد خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من الوجه البحرى .

ويشهد اليوم السبت، شبورة مائية صباحا وطقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى والرياح نشطة، وطقس لطيف على السواحل الشمالية، والرياح نشطة، وطقس معتدل على جنوب سيناء والرياح معتدلة تنشط أحيانا على خليج السويس.

كما يتوقع الخبراء أن يسود طقس لطيف على شمال الصعيد ومعتدل على جنوب الصعيد والرياح معتدلة .

كما تشهد البلاد فرص أمطار متوسطة على بعض المناطق من الوجه البحرى، وأمطار متوسطة لغزيرة على السواحل الشمالية السلوم - مطروح - سيدى برانى - الإسكندرية - رشيد - دمياط - بورسعيد - العريش )، وأمطار خفيفة لمتوسطة على بعض المناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر .