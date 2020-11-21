شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يتفقد أعمال شفط مياه الأمطار من الشوارع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة صباح اليوم جولاته بأحياء وشوارع العاصمة للتأكد من الانتهاء من عمليات شفط مياه الأمطار وتسيير الحركة المرورية وتسهيل حركة المواطنين بالشوارع الرئيسية والكبارى والأنفاق حيث تفقد محافظ القاهرة أحياء مصر الجديدة ومدينة نصر والبساتين والمعادى وطره ومصر القديمة ومنطقة المنصة والسيدة عائشة والتونسى وطرق الأوتوستراد والنصر وكورنيش النيل وميدان التحرير . وأكد محافظ القاهرة أن جميع رؤساء الأحياء ومسئولى شركتى المياه والصرف الصحى وهيئة النظافة متواجدون بالشارع تحسبًا لسقوط أمطار اليوم مشيراً إلى انتشار الشفاطات فى كافة أحياء العاصمة للتعامل الفورى مع تراكمات المياه . وشدد محافظ القاهرة على كافة المسئولين التنفيذيين بالمحافظة بالتعامل السريع مع الشكاوى التى ترد من المواطنين بأماكن تجمع المياه وإزالتها على الفور .

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