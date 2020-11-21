شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تحذر من أمطار غزيرة بالقاهرة وتنصح بالبعد عن أعمدة الإنارة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن القاهرة سوف تشهد حالة من عدم الاستقرار، ومن المحتمل أن يكون اليوم السبت هو ذروة الأمطار في المحافظة.

وأضاف الدكتور محمود شاهين، في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الورد" المذاع على فضائية "TeN"، أن هناك فرصا لسقوط الأمطار الغزيرة على السواحل الشمالية والدلتا، ومتوسطة الشدة على الوجه البحري، ناصحا المواطنين بارتداء الملابس الثقيلة، خاصة في الساعات الأولى والمتأخرة من اليوم، والقيادة بهدوء على الطرق السريعة، والابتعاد عن العمدة الإنارة بالشوارع أو الأشجار وخاصة في وجود رياح قوية.

وأشار مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية، إلى أن فصل الخريف لم ينتهي بعد وهو معروف عنه التقلبات الجوية، موضحًا: "حتى الآن لا زلنا لم نعرف شكل الشتاء بمصر والذي سيبدأ في 21 ديسمبر".