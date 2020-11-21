شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ جنوب سيناء يطلق مهرجان الأضواء بشرم الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلق اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إشارة البدء لإنطلاق مهرجان الإضاءة السنوي، بمنطقة سوهو سكوير، بمدينة شرم الشيخ، وسط حضور ألاف السائحين من مختلف الجنسيات الذين استمتعوا بالإضاءة المبهرة والألعاب النارية والفقرات الفنية العالمية المتعددة.

رحب محافظ جنوب سيناء بجميع المشاركين والحضور في المهرجان وفي مدينة شرم الشيخ بشكل عام، وطالب كافة الحضور بالإلتزام بإتباع كافة الإجراءات الإحترازية وإرتداء الكمامات ،حفاظا على انفسهم

وأشار المحافظ انه يحرص على حضور هذا المهرجان الهام كل عام والذى تستخدم فيه أحدث الأجهزة في مجال تقنية الاضاءة فضلا على المحتوى الفنى المميز للمهرجان والذى يجذب ألاف السائحين للاستمتاع بهذا الحدث وسط جو من الأمن والأمان حتى أصبح هذا المهرجان من أهم الأحداث السياحية التي تجرى على ارض مدينة شرم الشيخ.

وتم إضاءة المجسمات وإطلاق الألعاب النارية في سماء شرم الشيخ وسط فرحة من السياح الذين قدموا من كل المنتجعات السياحية لحضور المهرجان.

ويعتبر هذا المهرجان بداية لانتعاش حركة السياحة الوافدة لمدينة شرم الشيخ رغم ما وجود موجه ثانية لفيروس كورونا.