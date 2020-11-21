شكرا لقرائتكم خبر عن «تجارة الإسكندرية»: اختبارات الميدتيرم «أونلاين» لـ10 آلاف طالب وطالبة 5 ديسمبر (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور علاء الدين الغرباوي، وكيل كلية التجارة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة في جامعة الاسكنردية، أن الكلية ستجرى امتحانات منتصف الفصل الدراسى الاول للعام الجامعى 2020/2021 (الميدتيرم) لطلاب الشعبتين الانجليزية والفرنسية، لجميع الفرق الدراسية الاربعة، أونلاين بسبب فيروس كورونا.

وأضاف «الغرباوى» في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أن الامتحانات ستجرى يوم 5 ديسمبر المقبل، بحق 10 آلاف طالب وطالبة ينتمون إلى الفرق الأربعة بالكلية، فيما يتم اعلان جدول الاختيار خلال أيام.

وعن إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد والحد من الزحام، قال وكيل الكلية انه يجرى تطبيق حازم للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي أعلنتها وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية اتساقا مع خطة الدولة في مواجهة الفيروس والحد من انتشاره من خلال الزام جميع منتسبي الكلية من اساتذة وطلاب وموظفون بارتداء القناع الطبى (الكمامة)، ومراعاة التباعد الاجتماعى مسافة الأمان بين الطلاب في المدرجات للحفاظ على الصحة العامة.

وأشار إلى ان الدراسة منتظمة في الكلية رغم ظروف كورونا والأمطار الشديدة التي هطلت على المدينة تزامنا مع نوة باقى المكنسة، فضلا عن تقسيم الطلاب إلى مجموعات بما يعنى ذهاب الطلاب يومان فقط للكليه والمحاضرات الاونلاين مستمرة.