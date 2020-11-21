شكرا لقرائتكم خبر عن لقاء بين وزارتي الصحة في مصر وكينيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت السفارة المصرية في كينيا بترتيب لقاء لوفد من وزارة الصحة والسكان برئاسة الدكتور محمد جاد، مستشار وزير الصحة للعلاقات الخارجية ورئيس هيئة الإسعاف المصرية، مع السيد «رشيد آمان» وكيل وزارة الصحة الكينية، وذلك في ختام الزيارة التي يجريها الوفد إلى العاصمة الكينية نيروبي خلال الفترة من ١٧ إلى ٢١ نوفمبر الجاري لبحث سبل تفعيل التعاون المشترك مع كينيا في مجال الرعاية الصحية.

أثني المسؤول الكيني على انفتاح الجانب المصري على التعاون مع كينيا وسرعة تجاوبه على صعيد اتخاذ الخطوات التنفيذية لتفعيل مبادرة السيد رئيس الجمهورية لعلاج مليون أفريقي من التهاب الكبد الوبائي «فيروس سي» في كينيا، فضلاً عن العمل على استكشاف فرص التعاون في مجالات طبية أخرى كعلاج الأورام والقطاع الدوائي.

هذا وقد أعرب السفير خالد الأبيض، سفير جمهورية مصر العربية في نيروبي، عن ثقته في أن الزيارة الحالية لوفد وزارة الصحة والسكان ستساهم في تعزيز التعاون في هذا القطاع الحيوي، وتدعم الجهود الجارية الهادفة نحو تأسيس شراكة استراتيجية طويلة الأجل بين مصر وكينيا، اتساقاً مع رؤية القيادة السياسية للدولتين الرامية إلى تعزيز العمل والتعاون الأفريقي المشترك.

سفارة مصرية بكينيا ترتب لقاءً لوفد وزارة الصحة المصرية مع وكيل وزارة الصحة الكينية.

سفارة مصرية بكينيا ترتب لقاءً لوفد وزارة الصحة المصرية مع وكيل وزارة الصحة الكينية.