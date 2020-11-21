معهد الدراسات الدبلوماسية يختتم الدورة التدريبية لكوادر المحطات النووية لتوليد الكهرباء

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
في إطار جهود وزارة الخارجية لنقل الخبرات وبناء كوادر الدولة المصرية، اختتم معهد الدراسات الدبلوماسية التابع لوزارة الخارجية، يوم ١٩ نوفمبر الجاري، الدورة التدريبية التي نظمها في مجالات تنمية المهارات الدبلوماسية لكوادر هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وذلك تحت إشراف السفير خالد راضي مساعد وزير الخارجية مدير معهد الدراسات الدبلوماسية، ومن خلال الاستعانة بنخبة من الوزراء والسفراء رفيعي المستوى.
هذا، وحرص معهد الدراسات الدبلوماسية على إعداد برنامج تدريبي متكامل شمل موضوعات سياسية ذات صلة بعلاقات التعاون بين مصر والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وكذلك الجهود المصرية لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل، بالإضافة إلى محاضرات تفاعلية لتنمية القدرات ومهارات الاتصال في العمل الدبلوماسي والتواصل مع وسائل الإعلام، كما تناول البرنامج الموضوعات المرتبطة بأصول المراسم وقواعد المجاملة في الأعراف الدبلوماسية.
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