شكرا لقرائتكم خبر عن «ضمن رحلة العائلة المقدسة».. وفد الثقافة يزور الكنيسة الأثرية بدير جبل الطير في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام وفد وزارة الثقافة، بزيارة المنطقة الأثرية لرحلة العائلة المقدسة، بدير جبل الطير التابعة للوحدة المحلية ببني خالد، شرق النيل، بمركز سمالوط، لمشاهدة أعمال التطوير، وتفقد الكنيسة الأثرية، ضمن خطة الدولة للتعريف بالمنطقة الأثرية، وتسويقها داخليا وخارجيا .

استقبل الوفد محمد سيد، رئيس مركز سمالوط، واحمد عمران، رئيس الوحدة المحلية ببني خالد، وبحضور ممثلي مطرانيه سمالوط- حيث تم التجول داخل الكنيسة والقرية، ومشاهدة ما يتم الآن من تطوير المنطقة، لكونها احدي مناطق رحلة العائلة المقدسة .

خلال الجولة أثنى الوفد على جهود الوحدة والمحافظة بالتنسيق مع الجهات المعنية في تطوير الموقع الاثرى للظهور بالمظهر اللائق عالميا ..

وقد أكد محمد سيد، رئيس مركز سمالوط، على اهتمام الدولة بتطوير المواقع الأثرية والدينية خاصة بعد إدراج الموقع ضمن المسار العالمي لرحلة العائلة المقدسة وجهود التطوير التي تتم حاليا داخل الكنيسة وفى محيطها.

وفد وزارة الثقافة

وفد وزارة الثقافة

وفد وزارة الثقافة

وفد وزارة الثقافة