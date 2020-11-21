تركي آل الشيخ يتغزل في كريم عبدالعزيز: «امتداد للفنانين الكبار في السينما المصرية»

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أثنى المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، على الفنان كريم عبدالعزيز، مؤكدًا أنه «امتداد للفنانين الكبار في تاريخ السينما المصرية».
وقال «آل الشيخ»، عبر حسابه على «تويتر»: «كريم عبدالعزيز امتداد للفنانين الكبار في تاريخ السينما المصرية.. الفنان المصري اللي أشوف له فيلم وأنا مغمض».
وأضاف: «أحب ناس ثانية بس كريم الفترة الحاليه غير».
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