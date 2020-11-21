شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض درجات الحرارة وأمطار خفيفة بمدن وقرى المنيا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تسود حالة من الطقس البارد، السبت، معظم قرى ومدن محافظة المنيا، حيث تشهد انخفاضا في درجة الحرارة، يصاحبه هبوب رياح باردة مع هطول أمطار خفيفة متقطعة.
فيما انتظمت عملية البيع والشراء بالمحال التجارية والأسواق، وتوجه الموظفون لأعمالهم، بينما شهدت المعديات واللانشات النيلية ركودا في حركتها نظرًا لشدة الرياح التي أثرت على حركة المراكب.
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الوضع في مصر
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اصابات
112,318
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تعافي
101,685
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وفيات
6,521
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