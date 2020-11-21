شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية يتفقد أكبر قافلة مساعدات لصندوق تحيا مصر بشبين الكوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء ابراهيم أحمد أبوليمون، اليوم السبت، محافظ المنوفية قافلة المساعدات الغذائية لصندوق تحيا مصر تحت شعار «نتشارك.. عشان بكرة» والتى سيتم توزيعها من خلال مؤسسات المجتمع المدنى على الأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجاً بنطاق المحافظة.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية بتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الكاملة للأسر الأكثر إحتياجاً وتوفير حياة كريمة وآمنة لهم، بحضور الأستاذ إمام فوزي مدير مديرية التضامن الإجتماعي والدكتور فيصل جودة وكيل وزارة الصحة، ومنسق صندوق تحيا مصر بالمنوفية، ومسئولي جمعية الأورمان، ومؤسسة مصر الخير، وبنك الطعام، والجمعية الشرعية وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

حيث شهد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء الاحتفالية الكبرى التي نظمها «صندوق تحيا مصر» بالعاصمة الإدارية الجديدة وذلك بمناسبة إطلاق أكبر قافلة إنسانية لرعاية مليون أسرة إستعداداً لفصل الشتاء، وبدء تفعيل عدد من المبادرات الرئاسية بهدف دعم الأسر الأكثر إحتياجاً في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بتكثيف أنشطة الصندوق في مجالات الحماية الإجتماعية، والتنمية الإقتصادية، والرعاية الصحية للأسر الأولي بالرعاية بالتعاون مع وزارة التضامن الإجتماعي، ويذكر أن «صندوق تحيا مصر» أثبت نجاحه وسجل رقمين قياسيين بموسوعة جينيس للأرقام القياسية بإطلاق أكبر تبرع بالمواد الغذائية على مستوي العالم .

هذا وقد أوضح محافظ المنوفية بأن القافلة عبارة عن 18 سيارة ( كونتنر ) وتضم 4 مبادرات رئاسية وهي مبادرة «بالهنا والشفا ( دواجن)» وتحتوي على 48 ألف و560 شنطة مجمدات، 7 ألاف و200 شنطة وجبات مخصصة لتجهيز 57 ألف و600 وجبة غذائية من خلال بنك الطعام المصري، ومبادرة «بالهنا والشفا( مواد غذائية)» التي تضم 12 ألف كرتونة غذائية وتحتوي الكرتونة الواحدة على مواد غذائية أساسية من ( أرز، سكر، سمن، زيت، مكرونة، فول، شاى )، بالاضافة إلى مبادرة «شتاء آمن» وتضم 3000 بطانية، وكذا مبادرة «كلنا جنبك لمرضي الغسيل الكلوي» وتحتوي على 53 جهاز غسيل كلوي، و15 كرسي غسيل كلوي، وأضاف المحافظ بأن عملية توزيع السلع ستتم بالتنسيق بين مديرية التضامن الإجتماعي والوحدات المحلية ومؤسسات المجتمع المدني بنطاق المحافظة وذلك من خلال قاعدة البيانات المسجلة وكشوف الإستحقاق المعدة لضمان وصول السلع والمواد الغذائية لمستحقيها .

هذا وقد ثمن محافظ المنوفية الدور البارز الذي يقوم به «صندوق تحيا مصر» والذي إستطاع أن يشمل بجهوده نواحي تنموية وخدمية متنوعة من خلال برامجه ومبادراته لتحقيق التكافل الإجتماعي لأكبر عدد من المواطنين، معرباً عن سعادته بهذا الإنجاز المتمثل في إطلاق صندوق تحيا مصر أكبر قافلة مساعدات إنسانية لدعم الأسر الأولي بالرعاية، وما يقوم به الصندوق في تقديم الرعاية والدعم الكامل للفئات الأكثر احتياجاً.

ياسمين صبري