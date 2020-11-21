شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد الجوية تكشف موعد الشتاء.. وتؤكد: لم نعرف أجواءه (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن هناك حالة من عدم الاستقرار تشهدها القاهرة، ومن المحتمل أن يكون اليوم السبت هو ذروة الأمطار بالمحافظة.
وأضاف شاهين خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الورد» المُذاع على شاشة قناة TeN، أن هناك فرص لسقوط أمطار غزيرة على السواحل الشمالية والدلتا، ومتوسطة الشدة على الوجه البحري.
وأكد شاهين في مداخلته مع الإعلامية مها بهنسي، أن فصل الخريف لم ينته بعد وهو معروف عنه التقلبات الجوية، موضحًا أنه حتى الآن لازلنا لم نعرف شكل الشتاء بمصر والذي سيبدأ في 21 ديسمبر.
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الوضع في مصر
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اصابات
112,318
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تعافي
101,685
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وفيات
6,521
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