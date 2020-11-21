شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تعلن مواعيد تحسن الأحوال الجوية وبداية انخفاض درجات الحرارة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت الدكتور إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن «الخريف» فصل متقلب في الأحوال الجوية وهو سر حالة عدم الاستقرار التي شهدتها البلاد في الفترة الحالية.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي، ببرنامج «صباح البلد»، المذاع على قناة صدى البلد، أن حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية بدأت يوم الأربعاء الماضي ومستمرة حتى اليوم السبت، وبدأت في السلوم ثم مطروح وامتدت يوم الخميس إلى الإسكندرية ومن مساء الخميس حتى أمس استمرت الأمطار على الإسكندرية بغزارة مما أدى إلى تجمعات كبيرة من الأمطار.

وكشفت إيمان شاكر أن الأمطار امتدت تدريجيا من الجمعة التي شهدت ذروة الحالة على مختلف محافظات الجمهورية مع أمطار متوسطة في القاهرة.

وأوضحت أن حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية مستمرة في الإسكندرية وسط استمرار هطول الأمطار متوسطة إلى غزيرة على فترات متقطعة ولكن أقل حدة من أمس الجمعة، وأمطار متوسطة على محافظات الوجه البحري.

وحول توقعات الطقس في القاهرة، قالت الدكتور إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن فرص الأمطار منعدمة ولكن الشبورة المائية بدأت تظهر.

وبخصوص طقس الغد، كشفت إيمان شاكر أنه بداية التحسن في الأحوال الجوية على مختلف محافظات الجمهورية ولكن هناك فرص سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية ولكنها غير مؤثرة.

ونصحت إيمان شاكر بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة خاصة مع انخفاض درجات الحرارة في الصباح وفي المساء وسط نشاط للرياح وغياب درجات الحرارة أدى إلى برودة الأجواء.

وذكرت أن درجات الحرارة في القاهرة غدا الأحد العظمى 23 درجة مئوية والصغرى 16 درجة ثم تعاود درجات الحرارة للانخفاض الأسبوع المقبل.