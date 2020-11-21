شكرا لقرائتكم خبر عن فريق من معهد القلب يصل مستشفى العريش للكشف الطبي وإجراء العمليات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وصل إلى مستشفى العريش العام بشمال سيناء فريق طبي من معهد القلب القومي بالقاهرة، وذلك للكشف الطبي على الحالات المرضية وإجراء العمليات الجراحية اللازمة.

وقال الدكتور طارق محمد كامل وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء أن الفريق يضم كل من الدكتور إسلام محمود على استشاري قسطرة القلب والأوعية الدموية بمعهد القلب القومي، الدكتور أحمد محمود عبدالشافي، أخصائي قسطرة القلب بالمعهد، محمد عبدالغني السوداني فني قسطرة بالمعهد، وتقي عبدالموجود عبدالرحمن مشرف تمريض بالمعهد.

وأضاف فتحي عثمان مسؤول التثقيف والإعلام الصحي بمديرية الصحة، أنه كان في استقبالهم كل من الدكتور أحمد منصور مدير المستشفى، الدكتور أحمد عزمي نائب مدير المستشفى ومنسق البروتوكول، وعدد من الأطباء والعاملين في المستشفى.

وأشار عثمان إلى وصول أساتذة الجامعات والفرق الطبية من معهد القلب مستمر أسبوعيا طبقا لبروتوكول التعاون الموقع بين مديرية الصحة ومستشفى العريش العام مع الجامعات، ولبروتوكول التعاون مع المعهد القومي للقلب.