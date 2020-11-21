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شكرا لقرائتكم خبر عن مطران الكنيسة اللاتينية بمصر الجديد يتفقد مخطوطات المعهد الكاثوليكي للعلوم الدينية بالإسكندرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أجرى المطران كلاوديو لوراتي، مطران الكنيسة اللاتينية الجديد في مصر، أول زيارة ميدانية له منذ سيامته مطراناً، المعهد الكاثوليكي للعلوم الدينية بالإسكندرية أمس، حيث تلقى شرحا وافيا من مسؤولي المعهد عن نشاطه وحجم المخطوطات والكتب الدينية الموجودة به.
رافق المطران الأب أنطوان توفيق رئيس دير سانت كاترين بالإسكندرية، والأب شربل، نائب مدير المعهد وعددًا من القائمين عليه.
ويتبع المعهد الكاثوليكي للعلوم الدينية بالإسكندرية،الآباء اللعازريين، وأنجز العديد من النشاطات من بينها ترجمة عربية لإرشاد «من المسيح ننطلق» (2002)، فضلاً عن ترجمات عربية للوثائق الرهبانية الرسمية للكنيسة الكاثوليكية، وذلك في إطار برنامج التكوين الرهباني الذي ينظمه هذا المعهد منذ 2008 بطباعة كتب تغطى كل البلاد العربية وبناء على طلبها.
وأتم المعهد ترجمة خمس وثائق رهبانية أخرى،فضلاً عن أنه في مجال ترجمة ونشر الوثائق البابوية ذاتها، أتم المعهد أيضاً ترجمة أخر رسالة عامة للبابا بنديكتوس السادس عشر بعنوان «المحبة في الحق».
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