شكرا لقرائتكم خبر عن خبز ناقص الوزن ومخابز مخالفة.. «تموين الإسكندرية» تفاجئ 7 إدارات وتحرر 212 محضرا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد سعدالله أحمد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية، أن المديرية بالتنسيق مع الاجهزة الرقابية المختصة،شنت حملات مفاجئة على المخابز البلدية ومستودعات بيع اسطوانات البوتاجاز والبدالين التموينيين والمحال التجارية، بهدف ضبط المنظومة التموينية والتأكد من الالتزام بالتعليمات وتشديد الرقابة على المخابز والانشطة التموينية المختلفة، للحفاظ على الدعم المقدم للمواطنين وحرصا على المال العام بـ7 إدارات فرعية أسفرت عن تحرير 212 محضراً بمخالفات متنوعة.

وفي إدارة تموين وسط، أسفرت الحملة عن تحرير 18 محضر تنوعت ما بين 11 محاضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد 5 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، و4 محاضر عدم حمل شهادات صحية، و3 محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق.

وفى إدارة تموين المنتزة، حررت الحملة 32 محضر شملت 10 محاضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد 7 محاضر إنتاج خبز بلدى ناقص الوزن، و11 محضر عدم حمل شهادات صحية، و7 محاضر عدم الإعلان عن الأسعار وللسلع الغذائية والمنظفات بالأسواق، ومحضرين لبقالين تموين مخالفين، ومحضرين بيع سجائر بسعر أزيد.

وفى إدارة تموين شرق، أسفرت الحملة عن تحرير 24 محضر تنوعت ما بين 14 محاضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد 9 محاضر إنتاج خبز بلدى ناقص الوزن، و5 محاضر عدم حمل شهادات صحية، و5 محاضر عدم الإعلان عن الأسعار وللسلع الغذائية والمنظفات بالأسواق.

كما حررت الحملة في ادارة تموين العامرية، 31 محضر شملت 12 محاضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد 7 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، و9 محاضر عدم حمل شهادات صحية، و8 محاضر عدم اعلان الاسعار على السلع الغذائية بالأسواق، ومحضرين بيع سجائر بسعر أزيد.

وفى إدارة تموين العجمى، أسفرت الحملة عن تحرير 56 محضرا تنوعت ما بين 20 محضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد 10 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، و14 محضر عدم حمل شهادات صحية، و13 محضر عدم إعلان عن أسعار السلع الغذائية بالاسواق، و5 محاضر لمخابز سياحية بدون ترخيص، و4 محاضر بيع سجائر بسعر أزيد.

وفى إدارة تموين برج العرب حررت الحملة 27 محضر شملت 6 محاضر لمخابز بلدية مخالفة منها محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، و9 محاضر عدم حمل شهادات صحية، و7 محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق،ومحضرين بيع سجائر بسعر أزيد،و3 محاضر لمخابز سياحية بدون ترخيص وتجميع عدد 2 شيكارة دقيق بلدى مدعم زنة الشيكارة 50 كجم .

وقامت إدارة غرب والجمرك بتحرير 24 محضر شملت 6 محاضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد 3 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، ومحضر استيلاء على المال العام لبقال تموينى، و6 محاضر عدم حمل شهادات صحية، و5 محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، ومحضر بيع سجائر بسعر أزيد، و3 محاضر لمخابز سياحية بدون ترخيص، ومحضرين لثلاجات حفظ مواد غذائية مخالفة.