شكرا لقرائتكم خبر عن «حكاية حب» بحفل «الموسيقى العربية» على مسرح دار أوبرا دمنهور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدى صابر، رئيس دار الأوبرا المصرية حفلاً غنائيًا لفرقة أوبرا الاسكندرية للموسيقى والغناء العربى، بقيادة المايسترو عبدالحميد عبدالغفار، على مسرح دار أوبرا دمنهور.

أشرف على تنفيذ الحفل الفنانة التشكيلية إيمان مكاوى، مدير دار أوبرا دمنهور، وتضمن فقراته مجموعة من الأغنيات التراثية لكبار الفنانين المصريين والعرب، والذى قام بأداء الأغنيات فيه نجوم فرقة أوبرا الاسكندرية للموسيقى والغناء العربى.

وبدأ الحفل بتقديم أغنية «حكاية حب» أداء الأوركسترا، وغنت ياسمين ابراهيم أغنيتى «يا أعز من عينى»، و«يا رايحين للنبى الغالى»، وأدى محمد حسن متولى أغنيتى «تعب الهوى قلبى» و«ليلة بيضا»، وقدمت الفنانة هبة اسماعيل أغنيتى «الطير المسافر»، و«بيت العز».

وقدم المطرب كريم زيدان أغنيتى «على بابى واقف قمرين»، و«جميل وأسمر»، وغنت المطربة شمس ابراهيم أغنيتى «الحب جميل» و«يامسافر وناسى هواك» كما غنت المطربة ندى غالب أغنيتى «لما رمتنا العين» و«زى العسل».

وأدى الفنان ياسر سليمان أغنيتى«تحت الشجر يا وهيبه» و«الخيزرانة»، واختتمت الفرقة الحفل بأغنيتى كوكب الشرق أم كلثوم «افرح يا قلبى» و«دارت الأيام» للمطربة ريم كمال.

تأسست فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربى عام 2004 وشاركت في مئات الحفلات في دار الأوبرا كما شاركت في العديد من المهرجانات المحلية والعربية والدولية.