شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة عميد كلية في جامعة العريش بفيروس كورونا المستجد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أصيب عميد إحدى الكليات في جامعة العريش بفيروس كورونا المستجد، وتم احتجازه بقسم العزل في مستشفي العريش العام، تحت الرعاية الطبية، وحالته متوسطة.
بدورها، شددت جامعة العريش على اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية ومنع دخول الطلبة والعاملين في مختلف كليات الجامعة إلا بعد ارتداء الكمامات الواقية، وتطهير مختلف المنشآت والكليات والمدرجات وقاعات المحاضرات في الحرم الجامعي.
يذكر أن إجمالى عدد الحالات الإيجابية المصابة بفيروس كورونا منذ بداية الجائحة بشمال سيناء يبلغ 153 حالة، بينما تبلغ عدد حالات الشفاء 664 حالة، وعدد حالات الوفاة على مستوى المحافظة 44 حالة منذ بداية الجائحة.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
112,318
-
تعافي
101,685
-
وفيات
6,521
كانت هذه تفاصيل خبر إصابة عميد كلية في جامعة العريش بفيروس كورونا المستجد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.