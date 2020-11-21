شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة عميد كلية في جامعة العريش بفيروس كورونا المستجد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصيب عميد إحدى الكليات في جامعة العريش بفيروس كورونا المستجد، وتم احتجازه بقسم العزل في مستشفي العريش العام، تحت الرعاية الطبية، وحالته متوسطة.

بدورها، شددت جامعة العريش على اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية ومنع دخول الطلبة والعاملين في مختلف كليات الجامعة إلا بعد ارتداء الكمامات الواقية، وتطهير مختلف المنشآت والكليات والمدرجات وقاعات المحاضرات في الحرم الجامعي.

يذكر أن إجمالى عدد الحالات الإيجابية المصابة بفيروس كورونا منذ بداية الجائحة بشمال سيناء يبلغ 153 حالة، بينما تبلغ عدد حالات الشفاء 664 حالة، وعدد حالات الوفاة على مستوى المحافظة 44 حالة منذ بداية الجائحة.