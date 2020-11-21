شكرا لقرائتكم خبر عن غزيرة على السواحل الشمالية.. الأرصاد تكشف عن خرائط الأمطار اليوم بالمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن أماكن سقوط الأمطار المتوقعة من اليوم السبت 21 نوفمبر 2020 وحتى الخميس 26 نوفمبر 2020.

وأشار محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن فرص الأمطار تستمر اليوم على أغلب محافظات الجمهورية، كاشفا عن خرائط الأمطار اليوم بكافة أنحاء الجمهورية، كما يلى :

- اليوم السبت 21 نوفمبر 2020 :

السواحل الشمالية: أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق من (الإسكندرية - مطروح -السلوم - رشيد - دمياط - بورسعيد العريش - رفح ) .

الوجه البحرى: أمطار متوسطة على بعض المناطق من (كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية , الغربية - الشرقية - المنوفية).

جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من ( حلايب شلاتين - رأس بناس ) .

ويشهد اليوم السبت، شبورة مائية صباحا و طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى والرياح نشطة، وطقس لطيف على السواحل الشمالية، والرياح نشطة، وطقس معتدل على جنوب سيناء والرياح معتدلة تنشط أحيانا على خليج السويس.

كما يتوقع الخبراء، أن يسود طقس لطيف على شمال الصعيد ومعتدل على جنوب الصعيد والرياح معتدلة .

كما تشهد البلاد فرص أمطار متوسطة على بعض المناطق من الوجه البحرى، وأمطار متوسطة لغزيرة على السواحل الشمالية السلوم - مطروح - سيدى برانى - الإسكندرية - رشيد - دمياط - بورسعيد - العريش )، وأمطار خفيفة لمتوسطة على بعض المناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر .

ويتوقع الخبراء، أن يكون الطقس بارد ليلا على القاهرة والوجه البحرى، بارد على السواحل الغربية، مائل للبرودة على جنوب سيناء، بارد على شمال الصعيد، و جنوب الصعيد.