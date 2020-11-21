شكرا لقرائتكم خبر عن فريق من تضامن الجيزة يتوجه لمقر إقامة سيدة المطر لبحث كيفية تقديم المساعدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبحث مديرية التضامن بمحافظة الجيزة حالة سيدة المطر، بعد نشر الخليج 365 صورتها تحت عنوان "يا رزاق يا كريم.. بائعة الترمس تتحدى الأمطار لكسب الرزق الحلال"، حيث سيتوجه فريق من مديرية التضامن اليوم السبت إلى مقر إقامة السيدة لإجراء بحث اجتماعى عن حالتها وكيفية تقديم المساعدة لها.

وكانت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي قد وجهت فريق أطفال وكبار بلا مأوى، للتواصل مع السيدة التي تداول رواد التواصل الاجتماعي صورتها خلال فترة سوء الأحوال الجوية بأحد شوارع القاهرة. كما وجهت الوزيرة بالتنسيق مع محافظة الجيزة لتوفير وحدة سكنية إيجار جديد للأسرة وتقديم مساعدات عاجلة للسيدة وأسرتها لمواجهة أعباء المعيشة.

‎وتبين لفريق أطفال وكبار بلا مأوى عقب التواصل مع السيدة، أنها تدعى نعمات عبد الحميد من محافظة بني سويف، وتبلغ من العمر 63 عاما وسبق أن تزوجت وانفصلت منذ 45 عام تقريباً بعد أن رزقت منه بطفل وهي حاليا متزوجة ابن عمها ولم تنجب منه أي أبناء وانتقلت معه للعيش في القاهرة منذ 25 عام ، وقاما بالعمل حراس لأحد العقارات تحت الانشاء وتعاني الاسرة من ظروف سيئة ، وهو ما دفعها لبيع "الترمس" بشوارع القاهرة لسد احتياجات اسرتها من معيشة ومصاريف دواء حيث أن الزوج يعاني من مرض الكلى والزوجه تعاني من ضغط وسكر وضيق تنفس.

‎وقام الفريق بعرض إيداعها إحدى دور الايواء لحين تحديد احتياجاتها واستكمال ملفها من خلال إدارة الحالة بالبرنامج ولكنها رفضت وطلبت مكان للإقامة بدلا من الحجرة التي تمكث بها، بالإضافة إلى مشروع أو معاش مع توفير الأدوية التى تحصل عليها وتم إفادتها أنه سوف يتم تحويل الملف الطبي لوزارة الصحه وبخصوص المعاش سوف يتم بحث الأمر من جانب الوزارة.