شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تؤكد تسليم مديرية الإسكندرية 4000 تابلت لأولى ثانوى غدا لسد العجز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه تم رصد عجزا فى أجهزة التابلت وصل إلى 4000 جهاز لبعض طلاب مدارس محافظة الإسكندرية عن الحصر المبدئى، وقد تم تجهيزها من قبل إدارة المشتريات بالوزارة والمفترض أن تتسلمها مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية غدا الأحد على أقصى تقدير.



وقالت مصادر مسئولة، بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الأعداد المتبقية من طلاب الصف الأول الثانوى والذين لم يتسلموا أجهزة التابلت سوف يتسلمون الأجهزة قبل نهاية الشهر الجارى.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إجراءات تسليم طلاب الصف الأول الثانوى العام التابلت، موضحة أن الطالب يسدد مبلغ 100 جنيه بوليصة تأمين على التابلت فى أحد مكاتب البريد، إضافة إلى 5 جنيهات مقابل خدمة بريد.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم: أن ولى الأمر يقدم مستندات للمدرسة عبارة عن أصل بوليصة التأمين الخاصة بالتابلت، إضافة إلى 3 صور منها وصورة من إيصال سداد المصروفات الدراسية وقيمتها 500 جنيه لصالح صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية وصورة من شهادة ميلاد الطالب، وإحضار الأصل للاطلاع عليها فقط وصورة بطاقة ولى الأمر وإحضار الأصل للاطلاع عليها وحافظة أوراق، على أن يوقع ولى الأمر على إقرار استلام جهاز التابلت لدى إدارة المدرسة.

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عدم طباعة كتب المرحلة الثانوية بالكامل، حيث يعتمد طلاب صفوف من الأول حتى الثالث الثانوى على أجهزة التابلت فى التعلم مع توفير الوزارة لهم مصادر تعلم متعددة سواء على بنك المعرفة المصرى، أو منصات التعلم إضافة إلى القنوات التعليمية، حيث تم شراء أجهزة تابلت بقرابة 9 مليارات جنيه لطلاب الصفوف الثانوية منذ تطبيق التجربة 2018.