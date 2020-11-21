شكرا لقرائتكم خبر عن 10حسابات للأشخاص الأكثر متابعة على تويتر فى 2020 حول العالم.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تربع الرئيس الأمريكي الأسبق "باراك أوباما" على عرش قائمة أهم الحسابات متابعة علي موقع "تويتر" على مستوى العالم لعام 2020، محافظا علي نفس المركز للعام الثاني علي التوالي، بأكثر من 126 مليون متابع، و وفقا لموقع الإحصاءات " socialbakers"، نرصد من خلال الإنفوجراف التالى أهم 10 حسابات للأشخاص الأكثر متابعة على تويتر فى 2020 حول العالم..

المركز الأول: باراك أوباما

حافظ على نفس المركز للعام الثانى على التوالى بأكثر من 126 مليون متابع





المركز الثانى: جاستن بيبر

أكثر من 113 مليون متابع.





المركز الثالث: كاتى بيرى

بـ108 ملايين و914 ألف متابع





المركز الرابع: ريهانا

بعدد 99 مليونا و591 ألف متابع





المركز الخامس: كريستيانو رونالدو

الرياضى الوحيد بالقائمة تقدم مركزا واحدا عن العام الماضى بـ 89 مليونا و305 آلاف متابع





المركز السادس: دونالد ترامب

لأول مرة فى القائمة بأكثر من 88 مليونا و900 ألف متابع





المركز السابع: تيلور سوفت

بأكثر من 87 مليون متابع





المركز الثامن: ليدى جاجا

بأكثر من 82 مليون متابع





المركز التاسع: ألين دى جينيريس

بأكثر من 79 مليون متابع





المركز العاشر: أريانا جراندي

بأكثر من 78 مليون متابع



