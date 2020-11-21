شكرا لقرائتكم خبر عن النائب العام يجتمع بأعضاء نيابات الإسكندرية لتفقد سير العمل القضائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل صباح اليوم السبت، المستشار حماده الصاوى، النائب العام، إلى محافظة الاسكندرية، ليواصل زياراته التفقدية بزيارة أعضاء النيابة العامة بنيابات الاسكندرية.

ويجتمع النائب العام مع وفد من قادة النيابة العامة وأعضاء بالمكتب الفني للنائب العام، بقادة وأعضاء النيابات بدائرة نيابة استئناف الاسكندرية، وذلك لتفقد سير العمل القضائي هناك، والتوجيه بالاستراتيجية التي تهدف النيابة العامة بها إلى تحقيق العدالة الناجزة خلال ما تباشره من أعمال واختصاصات.

ويحرص المستشار حماده الصاوى، على لقاءه المباشر الدوري بأعضاء النيابة على مختلف الدرجات، تحقيقا لتواصل فعال يوحد صفوف النيابة العامة على رؤى سيادته نحو الرقي بها، وضمان أداءها أمانتها ورسالتها كنائبة عن المجتمع.