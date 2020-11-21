شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب ترتفع جنيهين وعيار 21 يسجل 815 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت أسعار الذهب ارتفاع بقيمة جنيهين فى تعاملات اليوم السبت، ليسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا فى مصر 815 جنيها للجرام، وذلك على خلفية ارتفاع سعر أونصة الذهب إلى 1870 دولارا.

أسعار الذهب اليوم:

الذهب عيار 18 سجل 698 جنيها.

الذهب عيار 21 سجل 815 جنيها للجرام.

الذهب عيار 24 سجل 931 جنيها.

الجنيه الذهب 6520 جنيها.

أونصة الذهب 1880 دولارا.



وفى سوق الاستثمار فى الذهب ربما يختلط الأمر لدى بعض المستهلكين، ولا يعرف أى طريق استثمارى يمكن أن يتخذه لتحقيق أرباح أو حفظ آمن لأمواله من التقلبات الاقتصادية، أو هبوط العوائد والفائدة.

الاستثمار في السبائك هو الأفضل مقارنة بالجنيهات الذهب، وذلك لأن السبيكة هي الأقل من حيث تكلفة المصنعية أو تكاليف الرسوم المفروضة عليها، والتي تقدر تقريبا 10 جنيهات على كل جرام في السبيكة، بمعني أنك إذا اشتريت سبيكة 20 جرام تدفع رسوم 200 جنيه فقط، وعند البيع يمكن أن تسترد 180 جنيها من قيمة الرسوم أي أنك تخسر 20 جنيها فقط، وهذا بالتأكيد لن يكون مبلغ كبير في حالة ارتفاع أسعار الذهب.

ويُعد الذهب ملاذ أمن بمعنى يتم الطلب عليه في حالة عدم الاستقرار العالمي، فالذهب مادة محدودة في العالم، ومع ارتفاع اعداد البشر يزيد الطلب عليه وبتالي استمرار ارتفاع اسعاره، ومن الممكن تجزئة الذهب عند بيعه مثل بيع 100 جرام او أكثر او بعكس أي أدوات استثمارية أخرى.

أما الجنيهات الذهب يتم احتساب رسوم عليها عند إعادة بيعها شبيهه بالمصنعية، بحيث يتم فرض سعر ربع جرام ذهب عند إعادة بيعه مرة أخرى أو 20 مل من وزنه، وهذا مكلف مقارنة بالرسوم المفروضة على السبيكة.