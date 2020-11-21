شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تسير 65 رحلة دولية وداخلية لنقل 6 آلاف راكب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسير شركة مصر للطيران، على مدار اليوم السبت، 54 رحلة جوية لعدة وجهات بالخارج، بخلاف رحلاتها الداخلية ورحلات الشحن الجوى التى تسيرها يوميا إلى عواصم ومدن العالم.

وتنطلق الرحلات الجوية لمصر للطيران من مطار القاهرة الدولى، بمعدل رحلة واحدة إلى كل من بغداد، أكرا، تونس، أبوجا، لندن،باريس، موسكو، بروكسل، جنيف، أمستردام، كوبنهاجن، ميونخ، نيويورك، برلين، فيينا، فرانكفورت، ميلانو، البحرين، الخرطوم، المدينة المنورة، الشارقة، نيروبي، أديس أبابا، أبوظبي، أربيل، لاجوس ، ورحلتين إلي كل من الرياض، بيروت، الدمام، إسطنبول، دبي، و3 رحلات جوية إلي جدة.

كما تسير الشركة 11 رحلة داخلية بمعدل 4 رحلات جوية إلى شرم الشيخ، و3 رحلات جوية إلي كل من الغردقة والأقصر ورحلة واحدة إلي أسوان، و3 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من 6 آلاف راكبا.