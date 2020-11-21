مصر للطيران تسير 65 رحلة دولية وداخلية لنقل 6 آلاف راكب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسير شركة مصر للطيران، على مدار اليوم السبت، 54 رحلة جوية لعدة وجهات بالخارج، بخلاف رحلاتها الداخلية ورحلات الشحن الجوى التى تسيرها يوميا إلى عواصم ومدن العالم.
وتنطلق الرحلات الجوية لمصر للطيران من مطار القاهرة الدولى، بمعدل رحلة واحدة إلى كل من بغداد، أكرا، تونس، أبوجا، لندن،باريس، موسكو، بروكسل، جنيف، أمستردام، كوبنهاجن، ميونخ، نيويورك، برلين، فيينا، فرانكفورت، ميلانو، البحرين، الخرطوم، المدينة المنورة، الشارقة، نيروبي، أديس أبابا، أبوظبي، أربيل، لاجوس ، ورحلتين إلي كل من الرياض، بيروت، الدمام، إسطنبول، دبي، و3 رحلات جوية إلي جدة.
كما تسير الشركة 11 رحلة داخلية بمعدل 4 رحلات جوية إلى شرم الشيخ، و3 رحلات جوية إلي كل من الغردقة والأقصر ورحلة واحدة إلي أسوان، و3 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من 6 آلاف راكبا.
وتطبق مصر للطيران خطة احترازية مكثفة بالتعاون مع كل الجهات المعنية للوقاية والحد من فيروس كورونا ،خلال مراحل السفر المختلفة قبل وأثناء وبعد وصول الرحلة ، حيث تم تركيب فلاتر في أجهزة تكييف جميع طائرات مصر للطيران والتي يمكنها التقاط ما يصل إلى 99% من الفيروسات والميكروبات والبكتيريا ، ويرتدي جميع أفراد الطاقم الجوي الكمامات وأغطية الوجه والقفازات، بالإضافة إلى توفير universal protection kit تحتوي على مطهرات، قفزات، كمامات، مع توفير كميات إضافية مع طاقم الطائرة، مع تخصيص مكان لذوي الأمراض المزمنة وغيرها، الذين يتعذر عليهم ارتداء الكمامة لفترات طويلة ، و تخصيص آخر صفين في الطائرة لعزل الركاب الذين قد تظهر عليهم أعراض مرضية، وتخصيص أحد أفراد أطقم الضيافة لخدمتهم، مع تخصيص دورة مياه مستقلة بهم ، ولا يتم تقديم وسادات أو أغطية أو مشروبات ساخنة على متن الطائرة ، وان تكون جميع الوجبات المقدمة و أدوات الطعام مغلفة معدة بطريقة آمنه و خاضعة لكافة معايير السلامة و الجودة.
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