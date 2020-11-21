حدث ليلاً| 363 إصابة بكورونا.. والأرصاد تكشف توقعات طقس السبت

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، العديد من الأحدث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

قفزة جديدة.. الصحة تعلن "بيان كورونا" ليوم الجمعة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الجمعة، عن خروج 121 متعافى من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية؛ ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 101685 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 363 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة جديدة.

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وزير الأوقاف: فن الخطابة أحد أهم فنون القول ووسائل التأثير

قال وزير الأوقاف محمد مختار جمعة إن الخطابة أحد أهم فنون القول ، وضروب البيان ، ووسائل التأثير ، وإذا كان الشعر لغة الخاصة فإن الخطابة لغة الخاصة والعامة معًا.

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​"مطلوبة ومقررة".. وزير التعليم يحسم الجدل حول مقرر القصة في الثانوية

حسم الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الجدل حول سؤال "القصة" في المراحل الدراسية المختلفة.

وأكد شوقي في تصريحات له على صفحته الشخصية بموقع التواصل "فيسبوك"، أن القصة مقررة كما هو الحال في كل المراحل الدراسية، مضيفًا أنه سيكون هناك أسئلة على القصة في الصفين الأول والثاني الثانوي ومنها المقالية، أما في الثانوية العامة فسيكون هناك أسئلة أيضًا ولكن ليست بحاجة إلى استخدام القلم أو تصحيح بشري.

وشدد وزير التربية والتعليم، على أن القصة "مطلوبة ومقررة" ولن يتم إلغائها.

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أمطار غزيرة إلى متوسطة.. الأرصاد تكشف توقعات طقس السبت (فيديوجرافيك)

توقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن تشهد الأحوال الجوية السبت، طقسًا لطيف على معظم الأنحاء، معتدلًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهاراً.

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تونس: شفاء 60 ألفًا و486 مصابًا من فيروس "كورونا"

أعلنت وزارة الصحة التونسية، أنه تم تسجيل 60 ألفًا و486 حالة شفاء من الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد - 19)، من بين العدد الإجمالي للإصابات المسجلة منذ بداية انتشار الوباء في تونس والذي يبلغ 86 ألفًا و265 إصابة.

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إصابة عدة أشخاص في إطلاق نار داخل مركز تجاري بولاية ويسكونسن الأمريكية

أصيب عدة أشخاص في حادث إطلاق نار داخل مركز "ماي فير" التجاري، في مقاطعة واواتوزا"، بولاية ويسكونسن.

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رسميًا.. ولاية جورجيا تصدق على فوز بايدن بالانتخابات في ضربة لترامب

صدقت ولاية جورجيا الأمريكية يوم الجمعة رسميا على فوز الرئيس المنتخب جو بايدن على الرئيس دونالد ترامب بعد إعادة فرز أصوات ناخبي الولاية يدويا، لتوجه ضربة أخرى لمحاولة الرئيس لإلغاء الانتخابات.

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إصابة الابن الأكبر للرئيس دونالد ترامب بفيروس كورونا

أصيب الابن الأكبر للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفيروس كورونا، حسبما أفادت شبكة "سي ان ان" الإخبارية الأمريكية يوم الجمعة.

وأوضح التقرير أنه تم تشخيص إصابة دونالد ترامب الابن بالفيروس قبل أيام، إلا أنه لم تظهر عليه أعراض ويخضع للحجر الصحي.

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البرازيل تتخطى 6 ملايين إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا"

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، الجمعة، وصول حصيلة الإصابات بفيروس كورونا (كوفيد-19) المسجلة في البلاد منذ بداية تفشي الوباء إلى أكثر من 6 ملايين حالة.

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