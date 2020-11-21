شكرا لقرائتكم خبر عن «فاعل خير».. مبادرة لتوفير احتياجات الأسر الفقيرة بشمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلقت الجمعية الخيرية لرعاية الفئات الخاصة بشمال سيناء مبادرة لتوفير الاحتياجات الأساسية للأسر الفقيرة والمستحقين بشمال سيناء.

وأكد صابرين رمضان عضو الجمعية، أن المبادرة لتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية للمرضي من الأسر الفقيرة والأكثر احتياجًا، بجانب توفير المواد الغذائية للمستحقين.

وأضافت رمضان، أن الجمعية تقوم بإعداد وجبات غذائية في مطبخ الخير بالجمعية أسبوعيًا وتوزيعها على المستحقين في مختلف أحياء وتجمعات مدينة العريش.

طالبت رمضان، رجال الأعمال وأصحاب الخير بالمشاركة في المبادرة لتوفير الأدوية والأغذية والأغطية والمفروشات والاحتياجات الاساسية للمستحقين خاصة مع حلول فصل الشتاء.