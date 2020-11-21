شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تشغيل القطارين الروسيين الجديدين «1010 و1011» على خط القاهرة - أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار بدأت السكة الحديد في تشغيل قطارين جديدين من العربات وسية الصنع على خط القاهرة /أسوان. وجاء تشغيلهم كالتالي: قطار رقم 1010 القاهرة إلى أسوان قيام من القاهرة الساعة 12.05صباحا ويقف بمحطات : ( بني سويف - المنيا - ملوي - ديروط - اسيوط - ابوتيج - طما - طهطا - المراغة - سوهاج - جرجا - البلينا - دشنا - نجع حمادي - قنا - قوص - الاقصر - ارمنت - اسنا - السباعيه - ادفو - كوم أمبو - اسوان) . قطار رقم 1011 أسوان القاهرة قيام من أسوان الساعة 11.15 مساءا ويقف بمحطات : ( كوم امبو - إدفو- إسنا - الاقصر_قنا - دشنا - نجع حمادي - جرجا - سوهاج - المراغة - طهطا - ابوتيج - اسيوط - القوصيه - ديروط - ملوي - المنيا - بني مزار - بني سويف - الجيزة - القاهرة ) . الوضع في مصر

اصابات 112,318

تعافي 101,685

وفيات 6,521

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