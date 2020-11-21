شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة لمتابعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية بالشيخ زويد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت لجنة من إدارة التخطيط ومتابعة الخطة الاستثمارية بديوان عام محافظة شمال سيناء بزيارة إلي مركز ومدينة الشيخ زويد لمتابعة أعمال مشروعات الخطة الاستثمارية.

وأكد حسني العطفي رئيس اللجنة، أن اللجنة قامت بتفقد مخازن تشوين مهمات الكهرباء تمهيدا لتركيب شبكة كهرباء أرضيه داخل المدينة ، بجانب استكمال إنشاء مبنى مخازن مجلس المدينة ، وإنشاء مبنى ورش ومظلات الحملة الميكانيكية بالمجلس.

أضاف رئيس اللجنة، أن اعتمادات الخطة الاستثمارية للشيخ زويد للعام المالي الجاري 2021/2020 تبلغ 24 مليون و300 ألف جنيه، حيث تم توزيعها على محاور التنمية الأساسية بواقع مبلغ 16 مليون جنيها لأعمال الكهرباء، مبلغ 5 مليون و300 ألف جنيه للطرق، ومبلغ 3 مليون جنيها لتدعيم الوحدات المحلية.

يذكر أن اعتمادات الخطة الاستثمارية لمحافظة شمال سيناء للعام المالي الجاري تبلغ 286 مليون و551 ألف جنيه، من بينها 280 مليون و 900 ألف جنيه كتمويل من بنك الاستثمار القومي والخزانة العامة ، و5 مليون و 651 ألف جنيه كتمويل ذاتي.