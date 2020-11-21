شكرا لقرائتكم خبر عن التربية والتعليم تبدأ في حصر أضرار المدارس بقري بئر العبد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء في حصر الأضرار التي لحقت في عدد من المدارس بقري بئر العبد، نتيجة الأحداث التي شهدتها 4 قري غرب بئر العبد.

وأكد سليمان شميط، مدير إدارة بئر العبدالتعليمية، أن ثلاث لجان تقوم بحصر أضرار المدارس، وذلك بناء على توجيهات اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء وتعليمات حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم.

أضاف شميط أن اللجنة الأولي برئاسة سليم سليمان، الموجه المالي بالادارة والثانية برئاسة محمود مصلح، موجه مالي بالادارة، والثالثة برئاسة محمد عبدالسميع، موجه مالي بالادارة.

أشار شميط إلى وضع تقرير بأعمال الحصر تمهيدًا لعرضه على وكيل وزارة التربية والتعليم لعرضه على محافظ شمال سيناء.