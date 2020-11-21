شكرا لقرائتكم خبر عن حملة إزالة فورية لتعدي على الأرض الزراعية بمساحة 1200 متر في المنوفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قالت هناء عقيلة رئيس مركز ومدينة شبين الكوم بقيام الوحدة المحلية بالبتانون إنه تم تنفيذ إزالة لحالة تعد على الأرض الزراعية بمساحة إجمالية (1200) مترا. وأكدت على ضرورة التصدى لحالات التعدي على الأراضي الزراعية وتكثيف المتابعات بالتنسيق مع مديرية الزراعة لمنع تلك التعديات، مشيرة إلى استمرار هذه الحملات حفاظاً على الرقعة الزراعية. الوضع في مصر

اصابات 112,318

تعافي 101,685

وفيات 6,521

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