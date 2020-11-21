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شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يتابع مجهودات شفط مياه الأمطار بالأحياء والمراكز والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
يتابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على مدار اليوم مجهودات شفط مياه الأمطار من الشوارع والمحاور المرورية للتأكد من عدم إعاقة الأمطار لحركة المارة والسيارات.
وأكد المحافظ أنه من خلال التنسيق بين كافه القطاعات من شركه مياه الشرب والصرف الصحى وهيئة النظافة والتجميل والاحياء والمراكز تم الدفع بمعدات شفط مياه الأمطار وتم التركيز على مطالع ومنازل الكباري والأنفاق والشوارع الرئيسية والحيوية لعدم التأثير على الحركة المرورية.
لافتا انه تم التجهيز المسبق لمواجهة موجات تقلبات الطقس بتطهير مصارف مياه الأمطار وتجهيز المعدات وإعداد خطط المواجهة السريعة.
وكلف المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز والمدن ووالوحدات المحلية بالتواجد الميدانى بالشوارع على مدار اليوم لمتابعة عمليات شفط مياه الامطار اولا بأول وتمركز سيارات الشفط في الأماكن التي تتعرض للتراكمات لسرعة سحب المياه للحد من الآثار الناجمة عن الأمطار الغزيرة وعدم تعطيل الحركة المرورية بالشوارع .
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