شكرا لقرائتكم خبر عن تطبيق برنامج «لائق للحياة وللأخلاقيات» بمدرسة محمد الطيب بالغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بهدف دمج الثقافة مع العملية التعليمية والارتقاء بالأخلاقيات والصحة النفسية للطلاب اختار معهد جوتة الألماني بالقاهرة، ووزارة التربية التعليم أسماء رمضان زرزور المتخصصة في الصحة النفسية بمدرسة محمد الطيب الإعدادية لتنفيذ برنامج «لائق للحياة ولائق للأخلاقيات» ليلائم الثقافة المصرية والعربية، وذلك لتطبيقه في عدد من المدارس بمختلف المحافظات لنبذ العنف.

وأكدت زرزور أن الأخلاقيات ونبذ العنف إحدي وسائل الرقي والتقدم وأن الأخلاقيات هي الأساس وتأتي قبل العلم، بل وهي الطريق إليه وانه تم تدريبها في المعهد الثقافي الألماني «جوتة» بالتعاون مع وزارة التربية التعليم والتعليم الفني وتم التدريب على برنامج لائق للحياة لائق للاختلافات ونبذ العنف.

ويتكون البرنامج من 15 مهارة يتم تدريب طلاب المرحلة الإعدادية والثانوية عليها، وكلها تدريبات يحتاجها الطالب في هذه المرحلة العمرية التي يمر بها منها الثقة بالنفس ولغة الجسد والتحفيز والتعاون والشعور بالآخر ولغة الجسد.

هذه المهارات سيتم التدريب عليها وتطبيقها في المدرسة، ثم يتم تعميمها على مدارس المحافظة.

وأكد علاء حسن مدير المدرسة تبرز الأهمية الكبري لهذا التدريب أنه يُقدم للطلاب في سن يكون التدريب والتعليم فيها كالنقش على الحجر، كما أنه يأتي تأكيدًا للسياسة العامة للدولة التي تؤكد على ضرورة نبذ العنف والتعصب.