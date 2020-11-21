شكرا لقرائتكم خبر عن «المركزي للحشائش» ينظم دورة تدريبية حول الاستخدام الآمن للمبيدات بسوهاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ينظم المعمل المركزى لبحوث الحشائش، غدا الأحد، دورة تدريبية تحت عنوان «الاستخدام الصحيح والآمن لمبيدات الحشائش» بمحافظة سوهاج خلال الفترة من ٢٢-٢٤ نوفمبر ٢٠٢٠ .

وقال الدكتور عبده إسماعيل مدير المعمل المركزي لبحوث الحشائش، في تصريحات لـ«المصري البوم» ان هذه الدورات تأتي بناء على توجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، وتعليمات الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية وبالتعاون مع لجنة مبيدات الافات الزراعية للتوعية بمخاطر غش المبيدات وسوء استخدامها.

وأضاف مدير المعمل أن هذه الدورة تهدف لتوعية المزارعيين والمهندسين الزراعيين بمشاكل الحشائش والخسائر التي تحدثها للإنتاج الزراعى والإحتياطات الواجب مراعاتها عند رش مبيدات الحشائش.

ومن جانبه الدكتور عادل احمد عمران وكيل المعمل لشئون الإرشاد والتدريب إن هذه الدورة ستتناول موضوعات عده منها أهم الحشائش المنتشرة في المحاصيل المختلفة والخسائر التي تحدثها للانتاج الزراعى، الات الرش المستخدمة في رش مبيدات الحشائش وكيفية معايرتها.

وأضاف «عمران» ان الدورة تتناول الاحتياطات الواجب مراعاتها عند رش مبيدات الحشائش كذلك أهم التوصيات الفنيه لمبيدات الحشائش في المحاصيل المختلفة والموصى بها من قبل لجنة مبيدات الآفات الزراعية.

لافتا إلى انه سيحاضر في الدورة نخبه متميزة من الباحثين من المعمل وتهدف لتدريب ٣٠ متدرب من المهندسين الزراعيين والمزارعيين من مديرية الزراعة بسوهاج.