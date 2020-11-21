شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. وزير القوي العاملة يزور الغردقة ويوزع شهادات أمان لعدد من الصيادين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلن اتحاد نقابات عمال البحرالأحمر قيام محمد سعفان وزير القوي العاملة بزيارة مدينة الغردفة، السبت، وعقد اجتماع مع الصيادين في حلقة السمك بمنطقة الميناء وتوزيع عدد من شهادات أمان عليهم بالإضافة إلى توزيع عدد من عقود عمل لذوي الاحتياجات الخاصة للعمل بالقري السياحية. الوضع في مصر

اصابات 112,318

تعافي 101,685

وفيات 6,521

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