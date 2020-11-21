شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يفتتح أولى دورات التعامل الرشيد مع الفضاء الإلكتروني اليوم السبت والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
يفتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أولى دورات التعامل الرشيد مع الفضاء الإلكتروني اليوم السبت ٢١ نوفمبر بمعسكر أبي بكر الصديق بمدينة الإسكندرية، بحضور عدد من مديري المديريات الإقليمية بوزارة الأوقاف، حيث يتبع افتتاح هذه الدورة انطلاق عدد من الدورات المتتابعة بجميع مديريات الأوقاف على مستوى الجمهورية .
يأتي ذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف في مجال نشر الوعي الرشيد المستنير من خلال برامج التدريب والتثقيف .
جدير بالذكر أن وزارة الأوقاف قد حذرت أن صفحة الإمام أو الخطيب بمثابة منبره، وأن ما يكتبه أو ينشره على صفحته من أراء هو بمثابة ما يقوله على منبره، كما أكدت على جميع العاملين بها بأن أي خروج على القيم المجتمعية أو الآداب العامة للمجتمع على صفحات التواصل سيكون موضع مساءلة، نظرًا لخصوصية طبيعة عمل الوزارة سواء أكان المنتسب إليها إمامًا أم إداريًا أم فنيًا أم عاملا .
وناشدت الوزارة الجميع تحري أقصى درجات الحيطة والدقة فيما ينشرون أو يشاركون أو يشيرون على صفحاتهم أو ما يعلقون به على صفحات الآخرين أو منشوراتهم، إذ تعد الوزارة أي خروج على الفكر الوسطي المستنير أو القيم والآداب العامة للمجتمع أو أي تشهير بالآخرين خطًا أحمر تتعامل معه بمنتهى الحسم .
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