شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحيرة: وصلنا 247 ألف طلب تصالح في مخالفات البناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بأن المراكز التكنولوجية المخصصة لتلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناء، تلقت 247 ألف طلب للتصالح فى مخالفات البناء وأن العمل بتلك المراكز مستمر طوال أيام الأسبوع بما فيها الإجازات منذ الثامنة صباحًا وحتى الساعة الثانية عشر منتصف الليل، وأنه تم فتح منافذ جديدة بالقرى لاستقبال طلبات المواطنين لتقنين الاوضاع وزيادة عدد الموظفين للتسهيل على المواطنين الراغبين فى التصالح.

وأعلنت وزارة التنمية المحلية أن المحافظة هى الأولى على مستوى الجمهورية فى أعداد طلبات التصالح بعدد 247 ألف طلب تصالح.

وأوضح المحافظ أن المحافظة قامت بتحصيل 983 مليون جنيه مقابل رسوم جدية التصالح فى مخالفات البناء، معتبرًا أن قانون التصالح الجديد يعتبر فرصة للمواطنين المخالفين لتوفيق أوضاعهم بالتصالح، وسداد مقابل جدية التصالح، مناشدًا المواطنين بسرعة التقدم بالطلبات قبل انتهاء المدة المحددة فى نهاية الشهر الجارى يوم 30 نوفمبر المقبل.

وأضاف المحافظ بتكثيف حملات التوعية للمواطنين المخالفين للاستفادة من المدة المحددة لتنفيذ قانون التصالح فى مخالفات البناء حتى يتحقق المستهدف منه فى محافظة البحيرة.

ومن جانبها أكدت المهندسة منال عبد المنعم، منسق قانون التصالح فى محافظة البحيرة، بالتنسيق مع جميع الوحدات المحلية فى المراكز والقرى والجهات المختصة وإخطار الجميع بكل التعليمات الصادرة من وزارة الإسكان ووزارة التنمية المحلية بخصوص قانون التصالح الجديد.