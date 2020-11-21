شكرا لقرائتكم خبر عن 82% من القراء يؤيدون مطالب زيادة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في استطلاع للراى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب زيادة الدعم المخصص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أيد غالبية القراء مطالب زيادة الدعم المخصص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأيد 82% من القراء مطالب زيادة الدعم المخصص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بينما عارض 18% من القراء مطالب زيادة الدعم المخصص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

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