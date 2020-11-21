شكرا لقرائتكم خبر عن قطار المحاكمات.. اليوم نظر ثانى جلسات محاكمة 3 متهمين بقتل فتاة المعادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد أروقة المحاكم، بالقاهرة والجيزة، اليوم السبت نظر العديد من القضايا الهامة، ولعل أبرزها نظر ثانى جلسات محاكمة 3 متهمين بقتل فتاة المعادى، محاكمه إبراهيم نافع "بصفته" بتهمة التهرب الضريبى.

محاكمه قتلة فتاة المعادي

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار وجيه حمزة شقوير، ثانى جلسات، محاكمة ثلاثة متهمين فى قضية مقتل الفتاة مريم محمد 24 سنة بحى المعادى بالقاهرة.

وكانت النيابة وجهت لاثنين من المتهمين تهم قتل المجنى عليها «مريم» عمدًا بحى المعادى يوم 13 أكتوبر، حيث اندفع أحدهما تجاهها قائدًا سيارة بالطريق العام، ولما اقترب منها انتزع الآخر حقيبة من على ظهرها حاولت المجنى عليها التشبث بها، فصدماها بسيارة متوقفة بالطريق ودهساها أسفل عجلات السيارة التى يستقلانها، قاصدين من ذلك إزهاق روحها ليتمكنا من الفرار بالحقيبة، فأحدثا بها إصابات أودت بحياتها، وقد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى؛ أنهما فى ذات الزمان والمكان سالفى الذكر سرَقَا مبلغًا نقديًّا ومنقولات من المجنى عليها، وذلك فى الطريق العام حالَ كونهما شخصيْنِ حامليْنِ سلاحين مخبئين (نارى وأبيض)، وذخائر مما يستخدم فى السلاح النارى، وكان ارتكاب جناية القتل بقصد إتمام واقعة السرقة.

محاكمه إبراهيم نافع بتهمة التهرب الضريبى

تنظر محكمة جنح مستأنف التهرب الضريبى، نظر محاكمة إبراهيم نافع "بصفته"بتهمة التهرب الضريبى.

وتأتى المحاكمة بسبب عدم تقديم شهادة للمحكمة تفيد وفاة المتهم، وقيامه بالتهرب الضريبى بصفته رئيس مجلس إدارة صحيفة الأهرام.