شكرا لقرائتكم خبر عن تنبؤ الرى يحذر من استمرار سقوط الأمطار اليوم على السواحل الشمالية والدلتا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذّر مركز التنبؤ بالأمطار، فى وزارة الموارد المائية والرى، من استمرار سقوط الأمطار الْيَوْمَ السبت، على أجزاء من السواحل الشمالية الغربية التى تقل شدتها على باقى السواحل الشمالية وشمال الدلتا.

وتتأثر البلاد بمنخفض جوى عبر شرق البحر المتوسط، أدى إلى تقلبات جوية خاصة على مناطق شمال الجمهورية حيث زادت كميات السحب صاحبها هطول أمطار غزيرة على مدن الساحل الشمالى وشمال الدلتا صاحبها رعد وهطول البرد أحيانا، تكون غزيرة جدا على الاسكندرية.

وامتدت الأمطار تدريجيا لمناطق وسط وجنوب الدلتا والقاهرة وشمال الصحراء الغربية ومناطق متفرقة من منطقة شمال خليج السويس وشمال الصعيد وشمال سيناء وجنوب محافظة البحر الأحمر تكون خفيفة الى متوسطة الشدة إجمالا.

ويشدد المركز على ضرورة توخى الحذر واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتجنب الأضرار التى قد تنتج عن استمرار سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، وسيتم تحديث التنبؤ خلال الساعات القادمة.

وشكلت وزارة الرى غرف طوارىء فى المحافظات مرتبطة بغرفة عمليات مركزية تضم كافة قيادات الوزارة، وإصدار نشرات يوميا عن كميات الامطار قبل حدوثها بـ72 ساعة، من مركز التنبؤ بالوزارة، بالإضافة الى التوقعات الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية، و التعامل بين جميع أجهزة الدولة من خلال غرفة عمليات الكترونية لمتابعة الأخبار لحظيا، حتى يتم التوجيه بإجراءات عاجلة للحد من المخاطر المحتملة فى ضوء التنبؤات اليومية ونقل أى حدث من أرض الواقع لغرفة العمليات التى تضم جميع الوزراء والاجهزة التنفيذية بالدولة والقائمين على ادارة أزمات السيول.

وقالت وزارة الرى، إن كافة المنشآت والمشروعات التى قامت بها هيئات وقطاعات الوزارة خلال الفترة الماضية جاهزة للتعامل مع موسم الامطار والسيول وبكفاءة عالية دون أى تأثير على المنشأت أو المناطق التى تحميها.