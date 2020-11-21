الاتصال الهاتفي بين السيسي ورئيس وزراء إيطاليا يتصدر اهتمامات الصحف

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):

استعرضت صحف القاهرة الصادرة، صباح السبت، عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المحلي، أهمها الاتصال الهاتفي الذي تلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي من رئيس وزراء إيطاليا جوزيبي كونتي؛ لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين خاصة العسكرية والاقتصادية.

وأشارت الصحف إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أشاد بالعلاقات المتميزة بين مصر وإيطاليا في مختلف المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية، إلى جانب التعاون للتصدي للعديد من التحديات في منطقة شرق المتوسط ، خاصة مكافحة الفكر المتطرف والإرهاب، مؤكداً الأهمية التي توليها مصر لتطوير مختلف أطر التعاون المشترك بين مصر وإيطاليا، والتنسيق والتشاور إزاء مختلف القضايا الإقليمية.

جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفى الذى تلقاه الرئيس السيسي، أمس الجمعة، من جوزيبي كونتي رئيس وزراء إيطاليا.

وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاتصال تناول بحث بعض من موضوعات العلاقات الثنائية بين البلدين خاصة العسكرية والاقتصادية، فضلاً عن تبادل وجهات النظر تجاه عدد من الملفات الإقليمية محل الاهتمام المشترك في مقدمتها تطورات الأوضاع في شرق المتوسط، ومستجدات القضية الليبية.

من جانبه، أعرب رئيس الوزراء الإيطالي عن حرص بلاده على مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين خاصة التجارية والاستثمارية والعسكرية، إلى جانب التنسيق والتشاور المكثف مع مصر حول تطورات القضايا الإقليمية وسبل تسوية الأزمات بمنطقتي شرق المتوسط والشرق الأوسط.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الاتصال تناول كذلك عددًا من الموضوعات ذات الصلة بالعلاقات الثنائية الاستراتيجية بين البلدين وتطويرها في عدة مجالات خاصة العسكرية والأمنية والاقتصادية ومجالات الطاقة، كما تم استعراض آخر مستجدات التعاون المشترك بين الجانبين بشأن التحقيقات الجارية فى قضية الطالب الإيطالي، جوليو ريجيني.

وتناولت الصحف حضور الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة يرافقه الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين رئيس هيئة الأركان للقوات المسلحة السودانية، المرحلة الرئيسية للتدريب الجوى المصرى السودانى المشترك (نسور النيل –1) والذى يجرى تنفيذه بإحدى القواعد الجوية بجمهورية السودان، بمشاركة وحدات من القوات الجوية وعناصر من القوات الخاصة لكلا البلدين.

وبحسب بيان للقوات المسلحة، أمس الجمعة، فإن المرحلة الرئيسية بدأت بشرح تفصيلى تضمن المهام القتالية والأنشطة التدريبية التي تنفذها القوات المشاركة بالتدريب للوقوف على مدى جاهزية واستعداد الطيارين والضباط والأطقم الفنية وعناصر القوات الخاصة لتنفيذ أى مهام توكل إليهم.

كما تضمنت المرحلة تجهيز وإقلاع عدد من الطائرات المتعددة المهام والمروحيات لتنفيذ المهام التدريبية بمناطق التدريب الجوى، حيث شمل التدريب مهام الاستطلاع والاعتراض والمعاونة الجوية والأرضية والهجوم والدفاع عن أهداف حيوية وأعمال الدعم الإدارى، إلى جانب تنفيذ بعض المهام للقوات الخاصة من البلدين ومهام البحث والإنقاذ القتالى.

وعكست فعاليات التدريب الكفاءة القتالية العالية والتنسيق التام بين الجانبين، واحترافية الأداء والقدرة على تنفيذ المهام المشتركة بكفاءة عالية ودقة متناهية، ثم قام رئيسا أركان البلدين بتكريم عدد من العناصر المتميزة أثناء التدريب.

وفي النهاية ألقى الفريق محمد فريد كلمة نقل فيها تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى إلى القيادتين السياسية والعسكرية فى السودان الشقيق.

كما أثنى على ما شاهده من استعداد قتالى عالى للعناصر المشاركة فى التدريب، والتى تؤهلهم لتنفيذ كافة المهام، التى قد تسند إليهم تحت مختلف الظروف.

من جانبه، أشاد رئيس هيئة الأركان السودانية بالزيارة التى تعد استمراراً للعلاقات المتميزة بين القوات المسلحة المصرية والسودانية، معرباً عن تطلعه أن تشهد المرحلة القادمة مزيداً من التعاون والتكامل المشترك.

كما ركزت الصحف على قرار وزير التنمية المحلية رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة محمود شعراوي بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحال التجارية والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية، على أن يتم التطبيق اعتباراً من أول ديسمبر المقبل.

وأكد شعراوي- في بيان أمس الجمعة- أنه وفقاً للمادة الأولى من القرار الوزاري ستكون مواعيد فتح جميع المحال التجارية، والمولات التجارية باستثناء المطاعم والكافيهات والبازارات المنظمة بالمادة الثانية من هذا القرار، يومياً من الساعة السابعة صباحاً وتغلق الساعة الحادية عشر مساءً صيفا والعاشرة مساءً شتاء على أن يتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لُتغلق الساعة الثانية عشر منتصف الليل صيفا والساعة الحادية عشر مساء شتاء.

وأضاف أنه وفقاً للمادة الثانية تكون مواعيد فتح المطاعم والكافيهات و البازارات بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية يومياً من الساعة الخامسة صباحاً وتغلق الساعة الواحدة صباحاً صيفاً والساعة الثانية عشر منتصف الليل شتاء، على أن يتم زيادة التوقيت خلال فترة الشتاء يومي الخميس والجمعة و في أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتُغلق الساعة الواحدة صباحاً، مع استمرار خدمة التيك أواي (Take – away )، وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم و الكافيهات على مدار (24 ساعة) صيفا و شتاء.

وأوضح أنه وفقاً للمادة الثالثة من القرار الوزاري ستكون مواعيد فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية يومياً من الساعة الثامنة صباحا وتغلق الساعة السابعة مساء صيفا والساعة السادسة مساءً شتاء، عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود والورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن والتي يصدر بها قراراً من رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة.

ولفت إلى أنه يجوز تعديل مواعيد فتح وغلق محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية في حالة وجود ما يستوجب ذلك، بقرار من وزير التنمية المحلية بناءً على اقتراح الوزير أو المحافظ المختص بعد العرض على اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة.

وأكد أنه وفقاً للمادة الرابعة من القرار الوزارى يجوز تعديل مواعيد فتح وغلق المحال الموجودة بالمحافظات الساحلية والسياحية بقرار من رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة بناءً على اقتراح المحافظ المختص أو رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بعد العرض على اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة والتنسيق مع وزير السياحة و الآثار.

وأضاف شعراوى أنه وفقاً للمادة الخامسة فتٌستثني من المواعيد الواردة بهذا القرار محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران، مع مراعاة الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكة والخضروات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.

وعلى المستوى العالمي، أشارت الصحف إلى توصية لجنة تابعة لمنظمة الصحة العالمية، الجمعة، بعدم استخدام عقار (ريمديسيفير)، الذي تنتجه شركة (جيلياد ساينسز) في علاج مرضى فيروس كورونا بالمستشفيات بغض النظر عن درجة مرضهم.

وذكرت اللجنة، وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية، "أنه لم تجد أدلة كافية على أن (ريمديسيفير) حسن نتائج تهم المرضى مثل انخفاض معدل الوفاة وتراجع الحاجة إلى التنفس الصناعي وتقليص وقت التحسن السريري، من ضمن أمور أخرى".

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